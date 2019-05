Miami Air International : un Boeing 737 termine dans une rivière (photos)

Article publié le 4 mai 2019 par David Dagouret

Un Boeing 737 de la compagnie américaine a terminé sa course dans une rivière lors de son atterrissage à Jacksonville en Floride.

Un Boeing 737 de la compagnie américaine, Miami Air International, a terminé sa course dans une rivière lors de son atterrissage à l'aéroport de Jacksonville en Floride, Etats-Unis. L'appareil un B737-800 est immatriculé N732MA, msn 30618/830 et a été mis en service le 12/04/2001 et a été livré à la compagnie américaine le 26/04/2001.

L'avion venait de la base militaire de Guantanamo à Cuba avec à son bord des militaires et se rendait à la base de Jacksonville, vol numéro LL293. L'appareil a donc atterri, hier soir à 21h40 (heure locale) sur la base militaire de Jacksonville et a terminé sa course dans la rivière Saint Johns.

A bord du Boeing se trouvaient 143 personnes (passagers et membres d'équipage). L'accident n'a pas fait de mort, 21 personnes ont été néanmoins conduits à l'hôpital pour des blessures légères.

Les causes de l'incident n'ont pas été expliquées et l'enquête se poursuit.

