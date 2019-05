Ryanair lance une ligne entre Toulouse et Dublin

Article publié le 24 mai 2019 par David Dagouret

Dès cet hiver la compagnie low-cost lancera cette nouvelle ligne.

Ryanair a annoncé le lancement d’une nouvelle ligne entre Toulouse et Dublin à raison de 4 vols hebdomadaires, dans le cadre de son programme d’hiver 2019. Ryanair a également annoncé que cette nouvelle ligne vers Dublin se poursuivra à l'été 2020, à raison d’un vol quotidien à partir d'avril 2020.

Le programme d’hiver 2019 de Ryanair à Toulouse proposera 21 lignes au total, dont 12 nouvelles lignes, comprenant notamment Brest, Budapest, Luxembourg, Marseille et désormais Dublin.

Yann Delomez de Ryanair a déclaré : "Nous sommes ravis d’annoncer le lancement d’une nouvelle ligne au départ de Toulouse vers Dublin, qui opérera avec un service de quatre vols hebdomadaires dans le cadre de notre programme d’hiver 2019 à Toulouse, et avec un vol quotidien dès avril 2020. Pour célébrer cela, nous proposons jusqu'à 20% de réduction sur 100 000 sièges pour des voyages en juin 2019, offre sujette à disponibilité et réservable jusqu'au mardi 4 juin, à minuit. Étant donné que ces tarifs bas seront vite réservés, nous invitons les clients à se connecter dès aujourd'hui sur le site Web Ryanair.com ou l’appli Ryanair afin d’en profiter au plus vite."





Liens commerciaux

Sur le même sujet