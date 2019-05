Star Alliance présente son salon rénové de Paris

Article publié le 8 mai 2019 par David Dagouret

L'alliance aéronautique a annoncé la fin de la rénovation de son salon à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Star Alliance a annoncé la fin de la rénovation de son salon à Paris Charles de Gaulle. Ce salon a une superficie de 980 mètres carrés, qui offre une capacité de 220 personnes.

Le salon est disponible pour les voyageurs First, Business ainsi que les titulaires du programme Star Alliance Gold voyageant à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle - Terminal 1 sur les compagnies suivantes : Aegean, Air China, All Nippon Airways, Asiana, Egyptair, Eva Air, Singapour Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines et United.

Le salon Star Alliance a été ouvert la première fois en 2008, situé après les contrôles de sécurité au niveau 10 et 11 du terminal 1 de l'aéroport Paris Charles de Gaulle. Il est ouvert tous les jours de 05h30 à 22h00. Ce salon offre également une zone exclusive pour les passagers voyageant en premier classe sur Air China, Singapore Airlines et Thai Airways.

Sept autres salons Star Alliance sont disponibles dont un à Amsterdam, Buenos Aires, Los Angeles, Nagoya, Rio de Janeiro, Rome et Sao Paulo.

Au total, 21 compagnies de Star Alliance opèrent de Paris-CDG : Aegean, Air Canada, Air India, Eva Air, Air China, Ethiopian Airlines, Adria, Lufthansa, LOT Polish Airlines, Swiss, Egyptair, All Nippon Airways, Austrian, Croatia Airlines, Asiana Airlines, Scandinavian Airlines, Brussels Airlines, Singapore Airlines, Thai Airlines, Turkish Airlines et United.

Liens commerciaux

Sur le même sujet