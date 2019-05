TAP Air Portugal dispose d'une flotte de 100 appareils

Article publié le 22 mai 2019 par David Dagouret

La compagnie portugaise a annoncé que sa flotte était désormais composée de 100 appareils.

TAP Air Portugal, la compagnie nationale portugaise a annoncé qu'elle disposait d'une flotte de 100 appareils. Avec l'arrivée d'un nouvel Airbus A330neo, immatriculé CS-TUI, la flotte de la compagnie portugaise est désormais composée de 100 avions.

Le renouvellement de la flotte, avec l'arrivée prévue de 71 nouveaux avions d'ici 2025, est l'un des principaux piliers du nouveau plan stratégique des actionnaires. Cette proposition avait été présentée et approuvée par l'État portugais lors de la privatisation de l'entreprise en 2015.

Les nouveaux avions ont permis à TAP Air Portugal d'ouvrir de nouvelles routes. La compagnie aérienne poursuit sa croissance au Brésil, un marché sur lequel elle conserve sa position de leader pour les liaisons avec l'Europe et où le nombre de passagers a augmenté de 22,8 % entre 2015 et 2018. TAP Air Portugal s'est également fortement engagée sur le marché de l'Atlantique Nord, où le nombre de passagers a augmenté de 176,5 % entre 2015 et 2018, et où le nombre de sièges disponibles a quadruplé au cours des quatre dernières années.

Chaque nouvel avion contribue de manière significative au PIB du pays, générant en moyenne 28 millions d'euros de droits et taxes par an pour l'économie portugaise et créant en moyenne plus de 750 emplois au Portugal.

Pour célébrer l'arrivée de son 100e avion, la compagnie aérienne a lancé une promotion qui permettra aux clients de TAP Miles&Go - membres actuels et nouveaux - de participer à des enchères pour 100 vols, avec des enchères à partir de 100 miles seulement.

Du 21 mai au 7 juin 2019, TAP Air Portugal organisera jusqu'à quatre ventes aux enchères par jour (jours ouvrables à 11h, 13h, 16h et 18h) sur l'ensemble de son réseau, au départ de Lisbonne, Porto, Faro et, pour la première fois, du Brésil (Rio de Janeiro et Sao Paulo). Les nouveaux clients du programme TAP Miles&Go peuvent participer immédiatement à l'enchère, puisque chaque nouveau membre du programme reçoit 200 miles de TAP Air Portugal.

