Turkish Airlines ouvre une liaison vers Strasbourg

La compagnie turque a ouvert, aujourd'hui, une ligne entre Istanbul et Strasbourg.

Turkish Airlines a ouvert, aujourd'hui, une ligne directe entre l'aéroport d'Istanbul et l'aéroport de Strasbourg. Cette liaison sera effectuée à raison de quatre vols par semaine.



L'appareil, un Airbus A320 est arrivé sous le soleil d'Alsace et a été accueilli par le traditionnel "water salute" des pompiers de l'aéroport. Strasbourg devient ainsi la 7e destination française desservie par la compagnie turque.

Les horaires des vols seront les suivants pour la période du 31/05/2019 au 25/10/2019

TK 1455 départ d'Istanbul à 08h35, arrivée à Strasbourg à 10h45 le lundi et le vendredi

TK 1456 départ de Strasbourg à 11h40, arrivée à Istanbul à 15h30 le lundi et le vendredi

Les horaires des vols seront les suivants pour la période du 02/06/2019 au 23/10/2019

TK 1457 départ d'Istanbul à 15h30, arrivée à Strasbourg à 17h40 le mercredi et le dimanche

TK 1458 départ de Strasbourg à 18h35, arrivée à Istanbul à 22h25 le lundi et vendredi

Mr. Hikmet Mesut Turkseven, directeur général de Turkish Airlines Paris, a déclaré : "chez Turkish Airlines, nous continuons d’investir en France, car nous reconnaissons la force touristique de ce pays. Avec l’ajout de la ville de Strasbourg, nous sommes ravis de compter une nouvelle destination internationale privilégiée dans notre réseau en pleine croissance ; notre 7ème destination en France."



Thomas Dubus, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg ajoute : "L’arrivée de la compagnie Turkish Airlines à l’Aéroport de Strasbourg représente une opportunité exceptionnelle pour tout le territoire alsacien, qui renforce ainsi son attractivité et assoit sa dimension internationale. Cette desserte vers Istanbul rejoint notre ambition de connecter toujours plus densément notre région au monde tout en permettant aux passagers de profiter des connections possibles grâce au réseau Turkish Airlines, soit plus de 300 destinations dans le monde !"





