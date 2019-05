Un Sukhoï SSJ100 en feu à Moscou (photos)

Article publié le 6 mai 2019 par David Dagouret

L'appareil de la compagnie Aeroflot a atterri en feu sur la piste de la capitale russe, l'accident a fait 41 morts.

Un Sukhoï SSJ100 de la compagnie russe, Aeroflot, a atterri d'urgence sur l'aéroport de Moscou. L'appareil immatriculé RA-89098, a décollé de l'aéroport de Moscou en direction de Mourmansk dans le nord de la Russie (vol SU1492) avec à son bord 78 personnes dont cinq membres d'équipage.

Quelques minutes après son décollage ce dimanche 05 mai, le pilote a émis un signal de détresse et a demandé à revenir se poser en urgence.

L'avion a effectué une première tentative d'atterrissage sans réussir. Au deuxième essai, l'appareil s'est aligné à la piste mais aurait percuté violemment la piste avec l'arrière du fuselage, enflammant l'appareil.





L'accident a provoqué la mort de 41 personnes. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte par les autorités russes.



En 2012, un Sukhoï SSJ100 s'était crashé en Indonésie, dans les montages, lors d'un vol de démonstration. Cet accident avait fait 44 morts.

La performance et la fiabilité du SSJ100, ont été remises en question à de nombreuses reprises par les compagnies aériennes exploitant l'appareil. En effet, la compagnie CityJet qui possédait 7 exemplaires de l'appareil, avait revendu la totalité des SSJ100, parlant de "problèmes de fiabilité".



Brussels Airlines avait quant à elle expliqué que la compagnie belge ne pouvait pas exploiter des avions qui avaient des "problèmes et pannes réguliers".



Le Sukhoï SSJ100 est un avion de construction russe et est équipé de moteurs Powerjet SaM146. La distance franchissable du SSJ100 est de 1455 nm (2694 kilomètres).

