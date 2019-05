Vueling Airlines passe le cap du millionième passager à Marseille

Article publié le 2 mai 2019 par David Dagouret

Ce cap a été franchile 26 avril dernier.

Vueling Airlines a franchi la barre du millionième passager au départ de l’aéroport Marseille Provence. Ce cap a été passé le 26 avril dernier. Didier Cambilau s’apprêtait à partir en vacances à Palma de Majorque avec sa famille lorsqu’au moment de l’enregistrement, on lui a annoncé qu’il était le millionième passager de Vueling Airlines. Il a gagné deux billets pour la destination de son choix parmi les cinq proposées par la compagnie au départ de Marseille.

Vueling est présente au sein de la cité phocéenne depuis l’été 2012, elle opère cinq routes cet été :

Barcelone avec jusqu’à 12 vols par semaine,

Alger avec jusqu’à 7 vols hebdomadaires,

Rome avec jusqu’à 4 vols par semaine,

Malaga avec jusqu’à 3 vols hebdomadaires,

Palma de Majorque avec jusqu’à 3 vols par semaine.

Au global, Vueling Airlines proposera au départ de Marseille Provence plus de 289 100 sièges à la vente entre avril et octobre 2019, soit une augmentation de 12 % comparé à la même période l’année dernière.

Charlotte Dumesnil, directrice générale France de Vueling a déclaré : "Nous sommes fiers d’avoir transporté déjà 1 million de passagers depuis Marseille. Et nous ne souhaitons pas nous arrêter là, bien au contraire ! Les Marseillais ont le choix parmi cinq destinations et des fréquences en augmentation pour les vols directs et encore davantage de destinations grâce aux vols en correspondance via nos hubs de Barcelone et de Rome."

Julien Boullay, directeur commercial et marketing d’Aéroport Marseille Provence a déclaré : "Depuis 2012, Vueling connaît une croissance constante, proposant régulièrement de nouvelles destinations à ses passagers et augmentant les capacités de ses vols existants tels que Barcelone ou Malaga. Ces développements s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de l’aéroport, qui vise à proposer aux provençaux toujours plus de lignes et de destinations moyen-courrier."





Liens commerciaux

Sur le même sujet