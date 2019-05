WestJet lance son vol entre Calgary et Paris

Article publié le 18 mai 2019 par David Dagouret

Le 18/05/2019, la compagnie canadienne a lancé son vol entre Calgary et Paris Charles de Gaulle.

WestJet a lancé, aujourd'hui, sa liaison sans escale entre Calgary et Paris Charles de Gaulle. La compagnie canadienne est la seule à proposer cette destination en partage de code avec Air France.

Le vol a décollé depuis Calgary, hier le 17 mai à 19h35 et a atterri à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, aujourd'hui à 12h20. Le vol retour quant à lui est reparti de Paris CDG à 14h20 et arrivera à Calgary dans l'ouest candaien à 15h45 (heure locale).

La liaison entre Calgary et Paris sera effectué, quatre fois par semaine, en Boeing 787-9 pouvant accueillir un total de 320 passagers en trois classes, affaires, économie privilège et économique.

Arved von zur Muehlen, directeur commercial en chef de WestJeta déclaré : "le premier vol sans escale de WestJet reliant Calgary à Paris ouvre un marché clé pour le tourisme de l'ouest canadien. Cela ouvre également des opportunités de voyages simples et uniques en Europe pour les canadiens de l'ouest. Nous sommes fiers d'être la plus grande compagnie aérienne de Calgary et continuerons d'investir dans nos opérations et nos infrastructures pour favoriser l'économie, le tourisme de Calgary et de l'ouest canadien ."





