WestJet rachetée par un fonds d'investissements

Article publié le 14 mai 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne a été rachetée par la société Onex pour un montant de 3,5 milliards de dollars.

Un accord a été signé entre la compagnie canadienne, Westjet et le fonds d'investissements, Onex pour l'acquisition du transporteur aéronautique. Le montant de la transaction a été estimé à près de 3,5 milliards de dollars.

L'accord signé le 13 mai, prévoit également que le fonds d'investissements paie 31 $ par action, ce qui correspond à une augmentation de 67 % de la valeur de l'action qui était à 18 $ vendredi dernier. À l'annonce de la signature le titre de Westjet a augmenté de 60 % pour augmenter à 30 $, hier soir à la bourse de Toronto.

Les deux sociétés ont indiqué que l'accord devrait être finalisé dans la deuxième moitié de 2019 ou au début de 2020.

M. Beddo président de Westjet a déclaré : "je suis particulièrement heureux que Westjet conserve son siège social à Calgary et continue de miser sur le succès créé par nos 14 000 West jetters."

Tawfiq Popatia, directeur général chez Onex a déclaré : "Westjet est l'une des marques les plus fortes au Canada et nous respectons énormément ce que Clive Beddoe et tous ses employés ont bâti au fil des années."

D'après les informations circulant au Canada, il se pourrait que WesJet ne soit pas la seule compagnie aérienne intéressant Onex. En effet, depuis quelques semaines Air Transat a engagé des discussions pour un éventuel rachat et certain analyste canadien n'exclut pas que la société Onex mette la main sur Air Transat

Liens commerciaux

Sur le même sujet