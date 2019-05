XL Airways lance une liaison entre Nantes et Pointe-à-Pitre

Article publié le 10 mai 2019 par David Dagouret

La compagnie française a annoncé le lancement d'une ligne direct entre Nantes et la Guadeloupe.

Xl Airways a annoncé qu'elle proposera dès l'hiver prochain un nouveau vol direct par semaine vers les Antilles. Après la Martinique, Xl Airways se lance donc vers la Guadeloupe depuis l'aéroport de Nantes.

Cette liaison sera donc opérée à raison d'un vol par semaine par un Airbus A330-200 monoclasse. Les horaires des vols vers les Antilles seront les suivantes :

Martinique : chaque jeudi du 5 décembre 2019 au 26 mars 2020 :

Nantes – Fort-de-France : vol SE1448, départ 11h15 arrivée 14h55

Fort-de-France – Nantes : vol SE1449, départ 17h15 arrivée 06h40 (J+1)

Guadeloupe : chaque mardi du 28 janvier au 21 avril 2020 :

Nantes – Pointe-à-Pitre : vol SE1270, départ 10h50 arrivée 14h25

Pointe-à-Pitre – Nantes : vol SE1271, départ 16h25 arrivée 05h15 (J+1)

François Marie, directeur de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports a déclaré : "Avec cette nouvelle ligne vers les Antilles, Nantes devient le seul aéroport régional français à rejoindre en direct à la fois la Martinique et la Guadeloupe. S’ils le souhaitent, les passagers peuvent en plus arriver à Fort-de-France et repartir de Pointe-à-Pitre, ou l’inverse. Les vols sont programmés de janvier à avril, ce qui correspond à la saison la plus demandée pour cette destination."

Laurent Magnin, Président du Directoire de XL Airways a déclaré : "Nous entendons, avec cette nouvelle route entre Nantes et la Guadeloupe, répondre aux attentes légitimes de nos clients : partir au plus près de chez eux, en évitant les transits et stress inutiles. Nous sommes fidèles à notre stratégie de développement sur les territoires et l’accessibilité du voyage à tous."





