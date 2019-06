Aer Lingus récolte 22 millions d'euros en 22 ans pour l'UNICEF

Article publié le 12 juin 2019 par David Dagouret

Près d’un million d’euros récoltés en 2018 dans le cadre des collectes de dons "Change for Good" mis en place par Aer Lingus à bord de ses appareils.

Les passagers et le personnel d’Aer Lingus ont permis de récolter près de 22 millions d’euros pour l’UNICEF Irlande dans le cadre d’un partenariat conclu il y a 22 ans entre l’organisation caritative et la compagnie irlandaise. L’argent a été récolté dans le cadre des collectes "Change for Good" sur les vols long-courrier, qui invitent les passagers à faire don de leur menue monnaie pour soutenir la mission internationale de l’UNICEF qui vient en aide à des enfants dans plus de 190 pays et territoires parmi les plus pauvres de la planète.

En 2018 seulement, les collectes "Change for Good" ont permis de recueillir près d’un million d’euros. Au cours de l’année, quatre collectes spéciales ont été menées afin de lever des fonds pour venir en aide aux réfugiés Rohingya ainsi qu’aux victimes de crises en Inde, au Yémen et en Syrie.

Dans le cadre de ce partenariat, des membres du personnel navigant d’Aer Lingus officient bénévolement sur certains déplacements internationaux de l’UNICEF. Plus tôt en 2019, des membres d’équipage Aer Lingus et des ambassadeurs du programme "Change for Good" de l’UNICEF se sont rendus en Sierra Leone et, en mars 2018, quatre ambassadeurs ont voyagé en Inde pour voir les programmes de l’UNICEF à l’action.

Ambassadrice de l’UNICEF et membre de l’équipage d’Aer Lingus, Nuala Byrne a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de notre collaboration avec l’UNICEF et, au nom du personnel navigant d’Aer Lingus et des ambassadeurs de l’UNICEF, je voudrais remercier chaque passager d’Aer Lingus ayant fait un don à bord. L’argent récolté dans le cadre du programme « Change for Good » contribue à changer durablement la vie des enfants les plus pauvres à travers le monde et nous encourageons les passagers voyageant avec nous en 2019 à maintenir leur générosité. Même un petit don peut faire la différence. Nous savons que 5€ peuvent fournir jusqu’à 500 litres d’eau potable, 12 bocaux de pâte d’arachide riche en énergie pour faire face aux cas de malnutrition sévères, 10 cahiers et crayons pour l’école, et jusqu’à 29 vaccins pour prévenir de la polio."

Peter Power, Directeur Général de l’UNICEF Irlande a déclaré: "Nous sommes reconnaissants envers les passagers, les équipages et le personnel d’Aer Lingus pour leur soutien continu qui est vital à la mission internationale de l’UNICEF pour les enfants dans plus de 190 pays et territoires parmi les plus pauvres à travers le monde. À ce jour, les dons “Change for Good” ont permis d’aider des milliers d’enfants à survivre dans des circonstances difficiles et à envisager un avenir meilleur."





