Aeroflot a inauguré sa ligne Moscou-Marseille

Article publié le 2 juin 2019 par David Dagouret

Le 1er juin 2019, la compagnie russe a lancé ses vols vers Marseille.

Aeroflot, la compagnie nationale russe, a annoncé le lancement de sa ligne entre Moscou et Marseille. Ce premier juin 2019 a donc eu lieu le vol inaugural de cette nouvelle ligne. L' appareil d'Aeroflot s'est posé à l'aéroport de Marseille Provence à 11h32 et il a été accueilli par le traditionnel "water salute" des pompiers de l'aéroport. Aeroflot opérera cette liaison à raison de cinq vols par semaine en Airbus A320.

Marseille est la quatrième ville desservie par Aeroflot après Paris, Nice et Lyon.

Les horaires seront les suivants :

Vol SU2378 départ de Moscou à 08h35, arrivée à Marseille à 11h50 le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche

Vol SU2379 départ de Marseille à 12h45, arrivée à Moscou à 17h40 le lundi, samdei et dimanche

Vol SU2379 départ de Marseille à 12h55, arrivée à Moscou à 17h50 le mercredi et vendredi

Philippe Bernand, Président du Directoire de l'Aéroport Marseille Provence a déclaré : "Je me réjouis de l'arrivée d'Aeroflot, première compagnie aérienne russe, sur le tarmac de l'aéroport Marseille Provence. L'ouverture de cette route vers Moscou répond à une réelle attente de la part des provençaux et des russes. L'ensemble des acteurs du territoire se sont impliqués à nos côtés auprès des autorités moscovites et des responsables de la compagnie. Avec 55 000 passagers par an attendus sur cette ligne c'est une belle opportunité pour la région, tant sur le plan touristique qu'économique, avec plus de 30 millions d’euros de retombées attendues pour le territoire."





