Air Canada achète Air Transat

Article publié le 28 juin 2019

C'est officiel, les deux compagnies ont conclu un accord définitif d'acquisition d'Air Transat par Air Canada.

Air Canada et Transat A.T. inc. ont annoncé, hier, qu'elles avaient conclu un accord définitif prévoyant l'acquisition par Air Canada de toutes les actions émises et en circulation de Transat ainsi que le regroupement des deux sociétés.



En vertu de la convention d'arrangement exécutoire approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Transat, Air Canada fera l'acquisition de toutes les actions en circulation de Transat, au prix de 13 dollars l'action. La valeur totale de la transaction réglée entièrement en espèces représente environ 520 millions de dollars.



Les marques Air Transat et Transat seront maintenues en parallèle aux marques Air Canada, Air Canada Rouge et Vacances Air Canada. Le siège social et les principales fonctions de Transat seront conservés à Montréal.



Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada a déclaré : "nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord d'arrangement définitif visant le regroupement de Transat avec Air Canada, qui nous permettra d'atteindre le meilleur résultat possible pour toutes les parties prenantes. Pour les actionnaires de Transat et d'Air Canada, ce regroupement offre une excellente valeur tout en assurant également une plus grande sécurité d'emploi aux employés des deux sociétés grâce à des perspectives de croissance accrues. Air Canada a l'intention de préserver les marques Transat et Air Transat ainsi que le siège social de Transat et les fonctions clés de celui-ci à Montréal. Les deux sociétés ont fait preuve d'excellence, comme en témoignent les prix Skytrax de 2019. Les voyageurs pourront profiter des moyens accrus dont disposeront les deux sociétés regroupées sur le marché hautement concurrentiel du voyage d'agrément à l'échelle mondiale, de l'accès à de nouvelles destinations, de plus de correspondances ainsi que de vols plus fréquents. L'économie québécoise profitera pleinement de la présence à Montréal d'un champion mondial axé sur la croissance dans le domaine de l'aviation, le secteur le plus international du monde."



Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat a déclaré : "nous sommes très heureux d'unir nos forces avec un acteur de l'industrie qui connaît un succès incontestable. Ce regroupement avec Air Canada offrira à Transat de nouvelles perspectives de croissance en plus de lui procurer le soutien d'un vaste réseau offrant de multiples possibilités en matière de correspondances. Cette transaction entièrement financée, réglée en espèces, constitue l'occasion idéale de développer la présence et les emplois de Transat à Montréal et, par conséquent, la meilleure option pour toutes nos parties prenantes, soit les employés, les fournisseurs, les partenaires et les actionnaires. Davantage de choix et de possibilités s'offriront à nos clients. Pour le moment, ils peuvent continuer de réserver leurs places et leurs forfaits en toute confiance. En effet, toutes les réservations seront honorées avant et après la conclusion de la transaction."



La transaction demeure assujettie à l'approbation des organismes de réglementation et des actionnaires, ainsi qu'à d'autres conditions propres à la conclusion d'une telle transaction. Si ces approbations sont obtenues et que les conditions sont respectées, la transaction devrait être conclue au début de l'année 2020.

