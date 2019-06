Air China arrive à l'aéroport de Nice Côte d'Azur

Article publié le 28 juin 2019 par David Dagouret

Dès le 02 août prochain, la compagnie nationale chinoise proposera trois rotations hebdomadaires entre Nice et Pékin.

À partir du 2 août prochain, Air China proposera une liaison régulière vers Pékin depuis l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Cette ligne sera opérée à raison de trois rotations hebdomadaires, les mercredis, vendredis et dimanches? Les vols seront opérés en A330-200 configurée en bi-classe pouvant accueillir un total de 227 passagers, 28 en classe affaires et 199 en classe économique.



Dominique Thillaud, président du directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "c'est une grande fierté de devenir le premier aéroport de France, après Paris, à connecter son territoire à la Chine, premier pays émetteur de touristes au monde. Cette nouvelle route représente de nombreuses opportunités économiques pour la Côte d’Azur, et plus largement toute la Région Sud, et participe pleinement au renforcement de son attractivité à travers le monde. Outre le travail remarquable des équipes de l’aéroport depuis de nombreuses années, je tiens à remercier particulièrement Christian Estrosi, Maire de Nice, président de la métropole et président délégué de la Région Sud, David Lisnard, Maire de Cannes et président du CRT Côte d’Azur, et les Autorités de la principauté de Monaco pour leur investissement constant durant ces années.





