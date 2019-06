Air Transat présente son Airbus A321neoLR à Nice et Bâle-Mulhouse

Article publié le 28 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne a présenté son nouvel appareil dans ces deux aéroports.

Le 25 juin dernier, Air Transat a présenté son nouvel Airbus A321neoLR à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. La compagnie canadienne proposera désormais 2 vols directs par semaine au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le mardi et le samedi.



Lydia Morinaux, directrice générale France Benelux Suisse et Allemagne d’Air Transat a déclaré : "nous sommes ravis d’accueillir l’A321neoLR à l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, le premier à bénéficier de cet appareil nouvelle génération sur la compagnie. Il s’agit de l’appareil le plus vert de sa catégorie, ce qui caractérise particulièrement Air Transat aujourd’hui et ce vers quoi nous voulons tendre ces prochaines années : demeurer leader en matière de tourisme responsable, en plus d’améliorer amplement l’expérience des passagers en vol. Air Transat est la première compagnie nord-américaine à exploiter l’A321neoLR."



Matthias Suhr, Directeur Générale de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, a déclaré : "nous sommes très fiers d’être le premier aéroport pour la Suisse à accueillir l’A321neoLR. Le renouvellement de la flotte Air Transat avec des avions de dernière génération est une étape importante qui contribue à la réduction de l’empreinte carbone et des nuisances sonores autour de l’Aéroport. Air Transat est un partenaire fidèle sur le marché transatlantique ; ces deux rotations par semaine sur Montréal relieront le Canada avec notre région trinationale dynamique de façon beaucoup plus étroite."



Le lendemain, 26 juin 2019, la compagnie canadienne a présenté son Airbus A321neoLR, cette fois-ci à l'aéroport de Nice. Une fréquence hebdomadaire a été ajoutée à destination de Montréal pour un total de 3 vols par semaine au plus haut de la saison en Airbus A321neoLR.



Dominique Thillaud, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "nous remercions vivement Air Transat de sa confiance accrue qui nous permet aujourd’hui d’accueillir l’A321neo LR et d’ainsi prendre date avec l’avenir du transport aérien. Cet avion nouvelle génération incarne en effet à double titre notre stratégie. D’une part, en permettant des liaisons long courrier plus flexibles, il rejoint notre positionnement d’alternative aux hubs et notre volonté d’accompagner la nécessaire décentralisation du ciel nord-européen. D’autre part, par sa moindre consommation de kérosène et sa réduction de 50% des nuisances sonores au décollage, il prolonge nos efforts en matière de préservation de l’environnement, symbolisés par notre accréditation Carbone Neutre et notre politique en faveur de la légitime quiétude des riverains."



Lydia Morinaux, directrice générale France Benelux Suisse et Allemagne d’Air Transat a déclaré : "c’est un plaisir et une fierté de poursuivre la transformation de notre flotte depuis l’Aéroport de Nice en vue de gagner en flexibilité, en efficacité, mais aussi en confort pour nos clients. Enfin, en ce qui concerne l’économie de carburant, il s’agit de l’appareil le plus vert de sa catégorie. Air Transat est la première compagnie nord-américaine à exploiter l’A321neoLR et nous avons hâte d’avoir les retours de nos passagers !"





