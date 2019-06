Article publié le 1 juin 2019 par David Dagouret

L'ancienne société "Avion C Series" devient officiellement "Airbus Canada".

Ce nouveau nom refléte la participation majoritaire d’Airbus dans ce partenariat ayant été officialisé le 1er juillet 2018. L’organisation adoptera le logo d’Airbus comme l’unique symbole de son identité visuelle.

Au cours des prochaines semaines, le nouveau nom sera formellement adopté et apposé sur la documentation, ainsi que sur les articles de marque de la société. Les logos d’Airbus et de Bombardier continueront de figurer côte à côte sur la façade de l’usine d’assemblage située à Mirabel, reflétant ainsi les activités de production de ce site comprenant l’assemblage des familles d’avions Airbus A220 et Bombardier CRJ.

