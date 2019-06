Bourget 2019 : Airbus lance l'A321XLR et en vend 27 exemplaires

Article publié le 17 juin 2019 par David Dagouret

Le constructeur européen lance l'A321XLR et vend 27 appareils à Air Lease Corporation.

Au premier jour du salon aéronautique du Bourget, Airbus annonce le lancement de l'A321XLR.

Ce nouveau modèle d'A321, l'Xtra Long Rang pourra atteindre une distance de 4 700mn soit 15 % de plus que l'A321LR. Cet appareil pourra par exemple effectuer des vols entre Londres et Miami, Rome et New-York ou Londres et Delhi.

L'A321XLR aura de nombreux points communs avec le A321LR et le reste de la famille A320neo, néanmoins des modifications minimales seront nécessaires pour doter l’avion d’Xtra Long Range d'une charge utile accrue. Ces changements seront: nouveau réservoir arrière central permanent (RCT); un train d'atterrissage modifié pour une augmentation de la masse maximale au décollage (MTOW) de 101 tonnes métriques; et une configuration optimisée des volets de bord de fuite d’aile pour préserver les mêmes performances de décollage et les mêmes exigences de pousser du moteur que l’A321neo actuel.

Suite à cette annonce, Air Lease Corporation a signé avec Airbus, une commande de 100 appareils dont 27 A321XLR. La société de leasing, basée à Los Angeles a également annoncé son intention d'acquérir 50 A220-300 et 23 A321neo.

