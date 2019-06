Bourget 2019 : ATR vend deux ATR à Air Tahiti

Article publié le 19 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie tahitienne a signé un contrat avec ATR pour deux nouveaux appareils.

Air Tahiti et ATR confirment la commande de deux ATR 42-600S, la nouvelle version de l’ATR 42 proposant des capacités d’atterrissage et de décollage optimisées sur pistes courtes.

L’ATR 42-600S est une version STOL (Short Take-Off and Landing, Décollage et Atterrissage courts) de l’ATR 42-600 qui a été optimisé pour réduire les distances de décollage et d’atterrissage, de 1050 mètres actuellement à seulement 800 mètres.

Manate Vivish, Directeur général d’Air Tahiti, a déclaré : "Je suis très heureux de participer au lancement d’une nouvelle version de l’ATR. Ce turbopropulseur est déjà mondialement reconnu pour la qualité de ses performances, notamment sur des réseaux insulaires. L’ATR 42-600S nous permettra d’utiliser des appareils de plus grande capacité sur des destinations qui n’étaient atteignables que par des avions beaucoup plus petits. C’est une excellente nouvelle, autant pour les habitants de l’archipel que pour les touristes qui nous rendent visite".

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "Depuis plus de 30 ans, Air Tahiti est l’un de nos meilleurs ambassadeurs. La compagnie éprouve au quotidien la capacité de nos avions à desservir de manière durable et responsable les communautés insulaires. Nous sommes fiers d’annoncer Air Tahiti comme client de lancement du 42-600S et convaincus que cette version plus performante aidera la compagnie à améliorer encore la connectivité entre les communautés et à soutenir le développement local de manière plus efficace".





