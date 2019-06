Article publié le 18 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie "all business"s a ouvert les portes de son Airbus A321neo, lors du second jour du salon du Bourget.

La Compagnie a fait venir son Airbus A321neo au salon aéronautique et de l'espace du Bourget 2019 et a ouvert ses portes. L'appareil, immatriculé F-HBUZ, est arrivé ce matin à l'aéroport du Bourget et doit repartir dès ce soir pour reprendre ses vols entre Paris-Orly et Newark. La compagnie et le constructeur européen, Airbus, se sont associés pour faire découvrir cet Airbus A321neo qui est configuré entièrement avec un cabine business.

Aeroweb-fr.net était présent pour cet présentation et vous fait découvrir en images cet avion.

