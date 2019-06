Bourget 2019 : commande surprise d'IAG pour des Boeing 737 Max

Article publié le 18 juin 2019 par David Dagouret

La holding regroupant notamment British Airlines et Iberia, a annoncé une grosse commande pour l'acquisition de 200 Boeing 737 Max.

International Airlines Group (IAG) a créé la surprise au deuxième jour du salon international de l'aéronautique du Bourget en annonçant son intention d'acheter 200 exemplaires du Boeing 737 Max. La holding IAG, qui regroupe les compagnies comme British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus et Level, a signé une lettre d'intention avec Boeing pour l'acquisition de Boeing 737 Max 8 et Max 10.

L'accord est estimé à près de 24 milliards de dollars au prix catalogue.

Le groupe aéronautique n’a pas précisé quelle serait la répartition entre les deux variantes du MAX, mais elle prévoit de déployer ces appareils dans plusieurs de ses filiales, dont Vueling et LEVEL qui, actuellement, n'exploitent exclusivement que des avions Airbus.

Kevin McAllister, président & directeur général de la division Aviation Commerciale de Boeing a déclaré : "nous sommes réellement honorés qu’un groupe de premier plan tel qu’International Airlines Group accorde sa confiance au 737 MAX, ainsi qu’aux équipes de Boeing et à notre engagement sans faille et sans compromis en faveur de la qualité et de la sécurité. Nous nous félicitons que l’équipe IAG reconnaisse les qualités élevées du 737 MAX et ait indiqué son intention de revenir vers la famille Boeing 737. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat de longue date avec International Airlines Group pour de nombreuses années à venir."

Willie Walsh, CEO d’International Airlines Group a quant à lui déclaré : "Nous sommes très heureux de signer cette lettre d’intention avec Boeing et avons la certitude que ces appareils constitueront d’excellents éléments au sein de la flotte court-courrier d’IAG. Nous accordons toute notre confiance à Boeing et espérons que cet avion sera remis en service avec succès au cours des mois à venir, après avoir reçu la certification des organismes de réglementation."

Rappelons que les Boeing 737 Max sont tous cloués au sol depuis mars dernier suite aux accidents mortels des Boeing 737 Max des compagnies Lion Air en 2018 et d'Ethiopian Airlines au début de l'année 2019.

