Bourget 2019 : Daher présente l'EcoPulse

Article publié le 17 juin 2019 par David Barrie

L'EcoPulse de Daher, Airbus et Safran alliera turbine à des moteurs électriques placés sur les ailes d'un TBM. Le démonstrateur devrait voler d'ici trois ans.

Daher a dévoilé en ce lundi 17 juin 2019, premier jour du salon aéronautique du Bourget, son concept à propulsion hybride dont le premier vol devrait intervenir en 2022. L'avion sera basé directement sur un TBM et aura pour but d'avoir un impact moindre sur l'environnement en vue des besoins futurs de l'industrie aéronautique, en baissant la quantité de CO2 émise.

Daher précise que axes seront développés : le système de propulsion sera fourni par Safran, Airbus sera en charge de l'optimisation aérodynamique et de l'installation de batteries à haute énergie, Daher s'occupera de la plateforme, un TBM, des essais en vol et des résultats.

Le système de propulsion sera constitué d'une turbine classique couplée à une génératrice d’électricité. Trois moteurs électriques seront donc montés sur chaque aile de manière aussi à réduire la surface ailaire nécessaire afin de diminuer la traînée.

Les concepts d'avions électriques ou hybrides ont le vent en poupe au salon du Bourget. Ce peut être une petite révolution du transport aérien qui se profile ; mais comme souvent, il y aura beaucoup de perdants et peu de gagnants. Les grands groupes sentent le vent tourner et ne veulent pas se retrouver sur le bord de la touche sans projet sur ce segment de marché. Boeing ou Embraer, parmi tant d'autres, vont aussi dévoiler leurs solutions pour l'aviation autonome et pus respectueuse de l'environnement.

