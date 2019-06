Bourget 2019 : Elix Aviation Capital commande des ATR 42-600S

Article publié le 19 juin 2019 par David Dagouret

La société de leasing sera le client de lancement de la nouvelle version de l’ATR à décollage et atterrissage courts.

La société de leasing de turbopropulseurs basée à Dublin, Elix Aviation Capital, a signé aujourd’hui une lettre d’intention pour devenir le client de lancement de l’ATR 42-600S, avec une commande portant sur 10 avions. La nouvelle version de l’ATR 42-600 offre la possibilité de décoller et d’atterrir sur des pistes de seulement 800 m de long, comme le suggère le « S » qui signifie STOL, pour « Short Take Off and Landing » (décollage et atterrissage courts). ATR finalise le processus de lancement officiel du 42-600S et a reçu l’autorisation d’accepter des commandes pour l’avion, sous réserve de la confirmation définitive de son lancement par le conseil d’administration de l’entreprise, prévue avant la fin de l’année.

John Moore, Directeur des opérations d’Elix Aviation Capital, a déclaré : "c’est une occasion en or pour nous d’être précurseurs sur notre marché. Ce nouvel avion s’inscrit parfaitement dans la stratégie à long terme d’Elix, qui consiste à offrir une large gamme de solutions complètes et spécialisées aux opérateurs de turbopropulseurs régionaux partout dans le monde, tout en étant un leader du leasing à la pointe de l’innovation sur le marché. Cet appareil constitue un avantage non négligeable pour les compagnies aériennes, car il leur permettra d’augmenter leurs revenus potentiels et de desservir de nouveaux aéroports dotés de pistes plus courtes. Partout dans le monde, les communautés pourront profiter du gain de connectivité offert par cet avion".

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "nous sommes fiers de voir Elix devenir le loueur de lancement du 42-600S. Cette décision stratégique de la part d’Elix d’être le premier à proposer l’ATR 42‑600S confirme notre foi en ce produit. En tant que loueur spécialisé dans les turbopropulseurs, Elix comprend le marché et souhaite être en avance sur son temps. Chez ATR, nous prenons très au sérieux notre position de leader sur le marché de l’aviation régionale. Avec des innovations de produits comme le 42-600S, nous nous efforçons de continuer à répondre aux besoins des compagnies aériennes et de leurs passagers."

