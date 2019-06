Bourget 2019 : Elixir Aircraft, l'avion rochelais

Article publié le 21 juin 2019 par David Dagouret

La société basée à la Rochelle, exposait son appareil de "4e génération" au salon aéronautique du Bourget.

Elixir Aircraft, société basée à la Rochelle, présentait son appareil biplace lors du 53e salon aéronautique du Bourget. Nous avons rencontré, Cyril Champenois, cofondateur de la société Elixir Aircraft pour nous parler de leur projet d'avion de "4e génération".

L'aventure d'Elixir Aircraft a débuté en 2014 du projet de trois amis : Arthur Léopol-Léger (skipper et pilote passionné), Nicolas Mahuet (spécialiste des avions légers) et Cyril Champenois (ancien salarié de Dassault). Les trois amis voulaient faire voler un avion à moindre coût en toute sécurité et pour cela, ils ont voulu créer un avion qui s'inspire des bateaux de course en simplifiant et réduisant le nombre de pièces de leur appareil.

Pour créer l'Elixir, l'équipe a donc appliqué les méthodes de l'industrie nautique en simplifiant la conception de l'avion grâce au "oneShot". Cette conception de pièces réduit énormément les éléments de l'appareil avec seulement 600 références pour l'Elixir contre plus de 17 000 pour les autres appareils.

L'Elixir est le premier appareil au monde à être conçu entièrement en "OneShot". Cette technique est issue des voiliers de course, c'est une technique qui consiste à produire des pièces complexes en une seule pièce et en une seule opération.

Cyril Champenois a déclaré : "L'assemblage de notre avion est moins complexe. Les structures oneShot permettent de supprimer des rivets, les vis ou la colle. Moins d'assemblage, c'est moins de défaillances et moins de maintenance, moins de coûts. Pour autant, nous ne négligeons pas la sécuritée chez Elixir."

Pour la sécurité, Elixir a prévu dans le réservoir de 110 litres une mousse anti-explosion qui limiterait également les ballottements du carburant. Elixir a aussi prévu un parachute balistique BRS, de série.

L'appareil a effectué son premier vol en août 2017 et a reçu sa certification CS-23 de la part de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA). L'Elixir a déjà enregistré 84 pré-commandes de clients se trouvant majoritairement en France mais également aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Les deux tiers des clients de l'Elixir sont des écoles de pilotage et le tiers restant des aéroclubs ou clients privés.

La première livraison devrait intervenir avant la fin de l'année 2019. L'objectif, dans 5 ans, serait de passer la production à 100 avions par an.

