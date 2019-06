Bourget 2019 : IAG devient client de lancement de l'A321XLR

Article publié le 19 juin 2019 par David Barrie

Le groupe anglo-espagnol prend 14 A321 à long rayon d'action et sera livré dès 2023.

IAG, la compagnie mère de British Airways, Iberia, Level, Vueling et Aer Lingus a annoncé avoir choisi l'A321XLR pour ses filiales Iberia et Aer Lingus. Ces quatorze avions viendront lancer de nouvelles destinations vers la côte Est des Etats-Unis et du Canada à partir d'Irlande.. Iberia, avec six appareils, pourra les exploiter sur des liaisons transatlantiques pour augmenter ses fréquences.

IAG deviendra le client de lancement de cet A321 à rayon d'acion accru avec des premières livraisons pour 2023. Les cabines seront configurées en deux classes, affaires et économique.

Cette commande ferme est estimée à un peu moins de deux milliards de dollars selon les prix catalogue. IAG indique avoir pris quatorze options en plus de la commande ferme pasée.

Willie Walsh, directeur d'IAG, a déclaré : "l'A321XLR a un coût par siège équivalent aux gros porteurs. Dublin et Madrid seront renforcés en tant que hubs transatlantiques. Ces avions nous apporteront de vrais bénéficies sur l'environnement et la réduction des coûts."





