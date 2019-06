Bourget 2019 : le SCAF montre le bout de son nez

Article publié le 17 juin 2019 par David Barrie

Le Système de Combat Aérien Futur a été dévoilé aujourdhui, lundi 17 juin 2019 en présence d'Emmanuel Macron et des 3 ministres de la défense.

Airbus et Dassault ont signé un accord industriel qui doit aboutir sur la fabrication de démonstrateurs de a phase initiale du futur avion de combat. Outre l'avion en lui-même, des maquettes de drone ont également été présentés au public. La maquette du chasseur de nouvelle génération impressionne par sa taille. L'avion est plus imposant que le Rafale par exemple.

De plus, Florence Parly, Ursula von der Leyen et Margarita Robles, ministres de la défense de la France, de Allemagne et de l'Espagne respectivement, ont signé un accord de coopération en marge de la présentation publique de la maquette. Il est important de noter que l'Espagne, qui ne faisait pas partie de l'accord bilatéral initial, devient partenaire du programme. Le président Emmanuel Macron, venu inauguré le salon, est aussi venu dévoilé le SCAF et a assisté aux signatures.

L'avion pourrait ressembler à un F-22 dans sa configuration bimoteur avec deux dérives à l'arrière. Celles-ci sont très inclinées, comme un empennage papillon. Le système d'armes sera fourni par MBDA, la motorisation par Safran. Thales et MTU participent également au programme qui devrait voir un premier vol d'ici 2026 pour le démonstrateur.

Il est important de noter que, outre le chasseur, le SCAF a été pensé comme un vrai écosystème avec des drones d'appui et un environnement numérique de type "Cloud" pour le combat aérien.

