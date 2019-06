Bourget 2019 : le Twin2 d'Eulair présenté au salon

Article publié le 23 juin 2019 par David Dagouret

La société Eulair a présenté son ULM bimoteur lors du salon aéronautique du Bourget.

La société European Light Aircraft (Eurlair) était présente au salon du Bourget et nous avons rencontré son président, Yves PERRE pour nous parler du Twin2, un ULM avec une forme atypique.

Le projet du Twin2 ne date pas d'aujourd'hui. Le programme de cet ULM a été lancé il y a une quinzaine d'années par un ingénieur en aéronautique, Rémi Cuvelier, qui voulait "permettre au plus grand nombre de voler, dans des conditions de confort et de sécurité maximales". Néanmoins, le projet a été arrêté puis repris par la société Eulair, il y a environ 3 ans.

Dans un premier temps, l'équipe d'Eulair remit en état de vol le prototype en améliorant afin qu'il reprenne les airs, chose que l'appareil devrait refaire au mois de juillet prochain. Cet ULM est entièrement en carbone et possède deux moteurs, un à l'avant, le second à l'arrière. D'après Eulair, même si un des moteurs tombe en panne, l'ULM n'est pas déséquilibré et l'avion peut rejoindre un aérodrome avec un seul moteur. Les deux moteurs thermiques sont des moteurs 2 temps de 50 CV chacun. Une version hybride de cet appareil serait à l'étude.

La forme de cet ULM n'est pas commune, la voilure est dite en canard et son envergure est de 9,72 mètres pour une longueur de 5,87 mètres. La masse à vide de l'appareil est de 283 kg. La vitesse maximale est de 240 km/h, un rayon d'action de 450 km et une altitude de croisière de 1 000 à 2 000 mètres.

La société Eulair est désormais rentrée dans une phase d'étude de production de son avion, mais la petite équipe de 10 personnes doit encore répondre à la question de "comment produire de façon industrielle ?". Le but d'Eulair serait de produire 3 à 4 exemplaires d'ici 2020. Trois clients potentiels seraient intéressés par le Twin2 à ce jour. Le prix pour ce modèle serait d'environ 135 000 euros HT.

Yves Perré, président d'Eulair, a déclaré : "Le Twin2 est destiné pour des clients qui veulent voler en toute sécurité. La sécurité est notre maître-mot au sein d'Eulair. L'appareil est dôté de deux moteurs, un parachute, et même un canoë. Nos clients pourront prendre du plaisir à bord de cet appareil en toute sécurité."





