Bourget 2019 : Nac achète des ATR

Article publié le 18 juin 2019 par David Dagouret

La société de leasing a signé un contrat avec ATR pour une commande ferme de 35 avions.

NAC, société de leasing, et ATR, ont signé aujourd’hui une lettre d’intention pour une commande ferme de 35 ATR -600, avec une option pour 35 autres et des droits d’achat pour 35 avions supplémentaires.

La livraison des 35 premiers appareils débutera en 2020 et se poursuivra jusqu’en 2025.

artin Møller, Président de NAC, a déclaré : "pour nous assurer un avenir prospère, il est indispensable pour nous d’investir dans les meilleures technologies afin de pouvoir offrir à nos clients des solutions flexibles et efficaces. Grâce à un avantage significatif en termes de consommation de carburant, l’ATR 72-600 permet de réduire à la fois les coûts et les émissions, ce qui en fait l’avion idéal pour nombre de nos clients. L’aviation évolue vers un avenir durable, et grâce à ce contrat portant sur plus de 100 appareils, nous faisons un choix stratégique qui doit permettre aux compagnies aériennes de louer et d’opérer les avions régionaux les plus modernes et les plus éco-responsables du marché."

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : "nous félicitons NAC pour sa vision tournée vers l’avenir. Il s’agit d’une décision commerciale judicieuse de la part de NAC, très proche des tendances de l’aviation régionale, qui permet de rapprocher les communautés et de développer les opportunités commerciales dans le monde entier de la manière la plus responsable et économique. La réception d’une telle commande de la part du premier loueur de notre marché confirme la capacité de notre produit à créer de la valeur, sa qualité et ses avantages environnementaux. Elle démontre également l’attrait du monde de demain pour l’efficacité de la technologie des turbopropulseurs. Ce contrat identifie clairement la direction que prend l’aviation régionale."





