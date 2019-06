Bourget 2019 : Qatar achète des Boeing 777 cargo

Article publié le 19 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie qatarie a signé une commande ferme pour l'achat de 5 Boeing 777 Freighters.

Qatar Airways et Boeing ont signé aujourd’hui une commande de cinq Boeing 777 Freighters, lors du Salon du Bourget, en présence de Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti, Ministre des Transports et des Communications pour le Qatar et M Akbar Al Baker, PDG du groupe Qatar Airways.

Qatar Airways a également annoncé l’ouverture de trois nouvelles lignes cargo : Hanoi vers Dallas, Chicago vers Singapour et Singapour vers Mexico City via Los Angeles.

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Je suis ravi que Qatar Airways ait effectué cette commande historique de cinq nouveaux Boeing 777 Freighters pour compléter sa flotte. Notre flotte de 777 Freighters va ainsi augmenter de 20%, nous permettant de développer nos produits et d’offrir à de nouveaux clients la chance de faire l’expérience d’un service logistique d’excellence. Cette commande est un tremplin pour notre croissance et j’en suis convaincu, nous confortera dans notre position de transporteur cargo leader dans le monde."

