Bourget 2019 : Tetsuya Onuki de Japan Airlines répond à nos questions.

Article publié le 21 juin 2019 par David Barrie

En marge des SkyTrax World Airline Awards, pour lesquels Japan Airlines a reçu une récompense pour sa cabine économique, Aeroweb-fr.net a pu interviewer Tetsuya Onuki, directeur général de JAL, présent au 53e salon du Bourget.

Aeroweb.fr-net : Vous êtes devenus un nouvel exploitant pour Airbus. Comment se passe votre relation avec l'avionneur européen ?

Tetsuya Onuki : JAL a reçu son premier Airbus A350-900 lors de la cérémonie de livraison à Toulouse. Nous sommes très satisfaits des relations que nous entretenons avec Airbus. Nous nous réjouissons d'accueillir les trente-et-un A350 commandés au sein de notre flotte. (La commande se décline en dix-huit A350-900 et treize A350-1000, JAL a aussi vingt-options. Aujourd'hui, jeudi 20 juin 2019, JAL présente la cabine de son A350 à la presse à Tokyo, NDLR).

Aeroweb.fr-net : Vous allez exploiter l'A350-900 sur des liaisons domestiques alors que l'A350-1000 volera à l'international. Pourquoi avez-vous besoin d'un si gros avion à long rayon d'action sur le réseau domestique? Est-ce que l'A350-900 ne serait pas plus efficace sur du long courrier ?

Tetsuya Onuki : Nous exploitons douze Boeing 777-200 et quatre 777-300 sur le réseau domestique. C'est pour cela que nous introduisons l'A350-900 sur des liaisons domestiques. L'A350-900 va venir remplacer les 777 et la capacité de l'appareil a été adaptée à la demande du marché domestique au Japon. (Des modifications sur la cabine, les moteurs et la masse de l'avion ont été réalisées pour cette configuration moyen courrier, l'avion effectuant beaucoup plus de cycles qu'un A350 long courrier, NDLR).

Aeroweb.fr-net : Boeing a divers problèmes avec ses programmes commerciaux. Est-ce que cela peut jouer au moment de commander des avions ? JAL pourrait-elle choisir des Airbus à cause de cela ?

Tetsuya Onuki : En tant que compagnie internationale, JAL considère toutes les options. Ce qui nous importe le plus est la flexibilité. Nous pensons que la stratégie idéale pour notre flotte devrait pouvoir faire face à n’importe quelle situation, en période de croissance ainsi que pendant des périodes de récession.





Aeroweb.fr-net : JAL est partenaire de Boom Supersonic et a investi dans cette société. Qu'attendez-vous de cette société ?

Tetsuya Onuki : Une fois que l'avion supersonique sera disponible, nous pensons que nos passagers bénéficieront de la réduction du temps de vol et d'options de voyages plus flexibles grâce à ce type d'avion. Nous travaillerons de pair avec Boom pour assurer une fiabilité et une sécurité sans faille (JAL a investi dix millions de dollars dans Boom, NDLR).

Aeroweb.fr-net : Pour terminer, est-ce que Japan Airlines aurait pu commander des A380 si le programme avait été maintenu ?

Tetsuya Onuki : La stratégie de JAL a été de se concentrer sur des avions de moyenne à grande capacité, pas d'immense capacité comme l'est l'A380.

Aeroweb.fr-net : Quelle est l'importance du marché européen pour JAL ?

Tetsuya Onuki : C'est bien sur très important. Japan Airlines vole vers cinq destinations en Europe (Paris, Londres, Francfort, Helsinki et Moscou, NDLR) et a un partenariat avec British Airways, Finnair et Iberia. Nous attendons beaucoup de cette région du monde (Pour le programme d'été, JAL propose quatre-vingt-dix vols hebdomadaires vers l'Europe en coopération avec ses partenaires, NDLR).

Aeroweb.fr-net : Qu'en est-il de ZIPAIR, votre filiale à bas coûts ?

Tetsuya Onuki : ZIPAIR a dévoilé sa livrée et les uniformes des membres d'équipage. Les services proposés seront dévoilés à la fin de 2019. Pendant le programme d'été de 2020, la compagnie volera de Narita vers Bangkok et Séoul. Après avoir obtenu une certification ETOPS, ZIPAIR volera sur des destinations longs courriers (Les vols seront réalisés en Boeing 787-8, la cabine sera configurée en deux classes, NDLR).

Liens commerciaux

Sur le même sujet