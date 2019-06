Bourget 2019 : visite du premier Airbus A330neo de Thaï Air Asia X (photos)

Article publié le 20 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie asiatique a ouvert les portes de son premier Airbus A330-900 lors du salon aéronautique du Bourget.

Airbus et Thai AirAsia X ont présenté le premier Airbus A330-900 destiné à la compagnie asiatique. L'appareil immatriculé HS-XJA, msn 1901, était stationné au statique d'Airbus, durant les trois premiers jours du salon aéronautique du Bourget.

La cabine de l'appareil est configurée avec deux classes pouvant accueillir un total de 377 passagers avec 12 sièges en Business Class et 365 sièges en classe Economy. Les sièges ne sont pas équipés d'IFE, une représentante d'Airbus nous a déclaré que l'avion était équipé de Wi-fi et que les passagers allaient pouvoir se connecter avec leurs appareils connectés (ordinateur, tablette, téléphone). On nous a également précisé que chaque siège dispose d'une prise électrique.

Business Class

Classe Economy

Cet appareil est donc le premier exemplaire d'une commande totale de 66 Airbus A330neo. Il sera basé en Thaïlande et opérera majoritairement sur des lignes vers la Corée du Sud ou le Japon.

Précisons que l'Airbus A330neo est propulsé par des moteurs Trent 7000 de Rolls Royce.

