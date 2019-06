China Southern Airlines reçoit son premier Airbus A350 (photos)

Article publié le 28 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie chinoise a reçu le premier des 20 Airbus A350-900 commandés.

China Southern Airlines a reçu son premier Airbus A350-900. La compagnie chinoise qui est basée à Guangzhou, a commandé 20 exemplaires de l'AirbusA350. Ce premier exemplaire est immatriculé B-308T, msn 318.

China Southern exploite une flotte Airbus composée de 335 appareils, dont 282 appareils de la famille A320, 48 appareils de la famille A330 et 5 A380 (chiffres à fin mai 2019).



L'Airbus A350-900 de China Southern est équipé d’une cabine dotée de 314 sièges aménagés en configuration tri classe : 28 sièges en classe Affaires, 24 en classe Premium Economy et 262 en classe Économique.



Ce nouvel appareil sera initialement déployé par la compagnie sur ses lignes intérieures reliant Guangzhou à Shanghai et Pékin, avant de desservir des destinations internationales.

