DAHER achète l’Américain Quest

DAHER annonce l’acquisition de l’Américain Quest et devient un avionneur franco-américain.

DAHER a annoncé son projet d’acquisition de l’Américain Quest, fabricant du Kodiak 100 et situé à Sandpoint dans l’Idaho.



Le Kodiak 100 est un avion d’entrée de gamme non pressurisé de la catégorie des mono-turbopropulseurs, disposant de 10 places. Créé à l’origine pour des missions humanitaires dans les pays en développement, le Kodiak 100 est un avion agile et robuste, pouvant opérer depuis des pistes accidentées et courtes tout en bénéficiant d’un niveau de sécurité optimal. Certifié dans 67 pays, le Kodiak 100 a comme clients des opérateurs de taxis aériens, des pilotes-propriétaires, des entreprises ou encore des organisations humanitaires.



Didier Kayat, Directeur général de DAHER a déclaré : "cette acquisition représente à la fois un pas supplémentaire dans notre développement aux Etats-Unis et un renforcement de notre métier d’avionneur. En plus de faire de Daher le 7è avionneur mondial en aviation d’affaires, ce rachat nous permet d’obtenir notre première implantation industrielle aux Etats-Unis, venant ainsi renforcer nos métiers d’équipementier aéronautique et de fournisseur de services logistiques. Cette acquisition structurante pour Daher est ainsi en parfaite adéquation avec notre stratégie visant à intensifier nos liens avec les principaux acteurs aéronautiques du marché nord-américain".



Robert Wells, CEO Quest Aircraft Company a quant à lui déclaré : "les équipes sont très heureuses des discussions menées avec DAHER, groupe de référence en matière d’aviation et d’aéronautique. Nos savoir-faire cumulés permettent d’imaginer rapidement une croissance du nouvel ensemble, et d’en faire un acteur incontournable à l’échelle internationale."



La finalisation de l'opération de rachat est attendue pour la fin de l'année 2019, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence des pays concernés.

DAHER a précisé que le Kodiak 100 sera exposé la semaine prochaine lors du salon aéronautique de Paris - Le Bourget.

