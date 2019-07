Article publié le 30 juin 2019 par David Dagouret

La dernière gamme de produits disponibles dans toutes les cabines réduit les déchets plastiques

Delta a présenté ses nouvelles trousses de voyage réalisées par TUMI. Elles comprennent notamment une paire de chaussettes, un masque pour les yeux, une brosse à dent, et plus encore. Ses trousses sont également suffisamment grandes pour contenir une petite tablette.

Delta vise à réduire les plastiques à usage unique. Ainsi, la compagnie a décidé de supprimer les emballages plastiques des trousses de voyage TUMI. Cette initiative permet d’économiser l’équivalent du poids d’un Bombardier CRJ-200. De plus, la compagnie aérienne a retiré les sacs en plastique, détournant près de 14 tonnes de plastique des décharges en un an, et rendu les produits plus durables en introduisant des brosses à dents écologiques en bambou.

Les nouvelles trousses de voyage seront disponibles en cabine Delta One sur certains vols d’ici fin juin.

Les passagers pourront découvrir pour la première fois des produits LE LABO, une marque de cosmétique artisanale basée à New York. Les trousses de voyage contiendront des crèmes pour les mains et des baumes à lèvres senteur basilic. Les voyageurs retrouveront ces produits également dans les salons Sky Clubs.

Ekrem Dimbiloglu, Directeur de l’Expérience Produit et Clientèle chez Delta a déclaré : "Delta et LE LABO partagent la même envie de rapprocher les gens et les lieux par l’intermédiaire d’expériences personnalisées. Cette envie mutuelle, associée à l’engagement de LE LABO envers le respect de la qualité de ses produits, en font un partenaire de choix qui contribuera à créer d’agréables moments tout au long du voyage de nos clients."

Des nouveautés arrivent également en Delta Premium Select, Delta Comfort+ et en Main Cabin pour les passagers à bord des vols long-courriers.

Ekrem Dimbiloglu a ajouté : "Ces nouvelles offres viennent compléter le service de pointe pour lequel Delta est réputé. Chaque détail a été soigneusement conçu pour répondre aux besoins de nos clients. Qu'il s'agisse d'une nouvelle gamme de produits pour la peau ou de petites attentions comme des lingettes pour les mains, ces nouveautés sont le résultat d’une étude menée auprès de nos clients pour assimiler ce dont ils ont besoin pour rendre leur expérience de vol encore meilleure. Où que vous soyez placé dans l’avion, nous vous offrons toutes les raisons d’attendre avec impatience votre prochain voyage avec Delta."





