EL AL signe un contrat avec une filiale d'AFI KLM E&M

Article publié le 12 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie israélienne a signé un contrat avec EPCOR, un filiale d'AFI KLM E&M, pour l'entretien des APU de ses Boeing 777.

EL AL et EPCOR, filiale d'AFI KLM E&M, ont signé un contrat à long terme pour l'entretien des APU (Auxiliary Power unit) des Boeing 777 de la compagnie aérienne. Ce contrat a été signé le 3 juin dernier à Te Aviv et il porte donc sur l'ensemble de la flotte B777 de la compagnie israélienne soit six appareils.

Le Directeur Général d'EPCOR, Martijn de Vries a déclaré : "l'an dernier EL AL nous confiait la maintenance à long terme de ses 16 APU de type APS5000. Avec cette nouvelle signature, nous renforçons le partenariat qui nous unit et nous consolidons les bases de notre future collaboration".

