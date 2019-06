Finnair renforce ses fréquences vers Pékin

Article publié le 28 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie finlandaise annonce l'ouverture de trois nouvelles fréquences hebdomadaires vers Pékin.

Finnair, la compagnie aérienne finlandaise, étend ses opérations entre Helsinki et Pékin et annonce l’ouverture de trois nouvelles fréquences hebdomadaires à destination du nouvel aéroport international de Pékin Daxing. Opérationnel dès le 30 septembre 2019, l’aéroport de Pékin Daxing deviendra le plus grand aéroport du monde par sa superficie.

Dès le 3 novembre 2019, Finnair opèrera la route en Airbus A330 les lundis, mercredis et dimanches au départ d’Helsinki. Ces nouvelles fréquences viendront s’ajouter aux vols quotidiens déjà opérés par la compagnie finlandaise vers l’aéroport International de Pékin-Capitale.

Ole Orvér, Chief Commercial Officer de Finnair, a déclaré : "Avec l’ajout de ces nouveaux vols, nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos passagers de meilleurs connections entre nos 100 destinations européennes et Pékin. Notre objectif est de continuer à accroître notre présence en Chine et le nouvel aéroport de Pékin Daxing deviendra un hub clé pour tous les voyageurs internationaux à destination et en provenance de la Chine. Nous sommes également ravis de la confiance et du soutien dont font preuve les autorités et nos partenaires dans l’ouverture de ces nouveaux vols vers Daxing".

