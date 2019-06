French bee reçoit un nouvel Airbus A350 (photos)

Article publié le 26 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie française opérera ses vols exclusivement en Airbus A350-900.

French bee, compagnie low-cost, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait pris livraison de son troisième Airbus A350-900 XWB au sein de sa flotte. L'appareil est immatriculé F-HREY, msn 325.

Les vols de French bee étaient opérés, jusqu'à maintenant avec deux Airbus A350-900 XWB (F-HREV et F-HREU) et un Airbus A330-300 (F-HPUJ). Ce dernier rejoindra la flotte d'Air Caraïbes, compagnie sœur de French bee. Ainsi French bee opérera ses vols exclusivement en Airbus A350-900.

Les Airbus A350-900 de French bee peuvent accueillir 411 passagers. La cabine est configurée en deux classes avec 35 sièges en Premium et 376 en Economy.

Marc Rochet, Président de French bee, a déclaré : "je suis convaincu que l'homogénéité de flotte est la clé de la réussite pour toute compagnie aérienne opérant sur le low cost long-courrier. Chez French bee, nous avons décidé d'opérer uniquement en A350 - un des appareils les plus fiables et les plus performants sur le marché aujourd'hui. Investir dans une flotte moderne est essentiel pour accélérer notre développement de manière durable."

Muriel Assouline, Directrice Générale de French bee, a déclaré : "l'A350 est un appareil idéal pour nos vols long courrier vers San Francisco, Tahiti et La Réunion. Il nous permet de réaliser une économie en carburant qui peut atteindre 25% par siège, un atout compétitif majeur pour French bee lorsque les cours sont à la hausse."

A horizon 2022, French bee opérera ainsi une flotte de 6 Airbus A350 (4 A350-900 et 2 A350-1000).

