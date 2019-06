La Compagnie inaugure son Airbus A321neo

Article publié le 7 juin 2019 par David Dagouret

Le premier Airbus A321neo de la Compagnie, a officiellement pris son envol le 06 juin dernier.

La Compagnie, compagnie française Business a mis officiellement en service son premier Airbus A321neo ce jeudi 6 juin pour un premier vol commercial entre Paris-Orly et New York-Newark.



Depuis ce 6 juin 2019, La Compagnie propose un 3e vol quotidien entre Paris et New York jusqu’à 3 fois par semaine en juin, septembre et octobre 2019 aux horaires suivants :

B0104 Départ Paris-Orly : 19:30 – Arrivée New York-Newark : 22:00

B0105 Départ New York-Newark : 23:30 – Arrivée Paris-Orly le lendemain : 13:10

Jean Charles Périno, co-fondateur de La Compagnie a déclaré : "en capitalisant sur ce nouvel appareil et en ouvrant une troisième fréquence entre Paris et New-York, nous répondons à la demande croissante d’un produit exclusivement Classe Affaires et au meilleur prix, sur certaines périodes de pointe. Cette rotation de fin de journée offrira à nos clients une alternative additionnelle à l’organisation de leurs voyages."



Précisons que ce nouvel Airbus A321neo sera exposé le mardi 18 juin prochain lors du salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget.

