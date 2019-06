Mitsubishi achète le programme CRJ de Bombardier

Article publié le 26 juin 2019 par David Dagouret

Les deux sociétés ont signé un accord final pour un montant de 550 millions de dollars.

Mitsubishi Heavy Industries et Bombardier ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition du programme CRJ de Bombardier. Ce contrat a été signé pour le montant de 550 millions de dollars.

En vertu de ce contrat, Mitsubishi détient les activités de maintenance, soutien, remise à neuf, commercialisation et vente des appareils de la série CRJ y compris les services connexes et réseau de soutien situé à Montréal et à Toronto, les centres de services situés à Bridgeport (Virginie) et Tucson (Arizona) ainsi que les certificats de type.

Les installations de production de CRJ à Mirabel, au Québec, resteront chez Bombardier. Bombardier continuera de fournir des composants et des pièces de rechange et constituera le carnet de commandes actuel de CRJ pour le compte de Mitsubishi. La production de CRJ devrait s'achever au second semestre de 2020, après la livraison du carnet de commandes actuel d'aéronefs.

