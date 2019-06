Qatar Airways inaugure sa nouvelle ligne vers Davao aux Philippines

Article publié le 25 juin 2019 par David Dagouret

Le 18 juin dernier, la compagnie qatarie a inauguré sa troisième ligne vers les Philippines.

Le premier vol opéré par Qatar Airways entre Doha et Davao aux Philippines, a décollé mardi 18 juin à 02h45 de l'Aéroport International de Hamad (HIA) et a atterri à Davao (DVO) à 17h20 heure locale où il a été accueilli par le célèbre watersalute. Davao est la troisième destination de Qatar Airways aux Philippines et sera effectuée une fois par semaine.

M. Alan Timbayan, Ambassadeur de l’Etat du Qatar aux Philippines et M. Marwan Koleilat, Senior Vice-Président de la région Asie Pacifique de Qatar Airways, se trouvaient à bord de ce vol inaugural à destination de Davao.

Qatar Airways exploitera ses vols vers Davao en Boeing 787-8, configuré avec 22 sièges en Classe Affaires et de 232 sièges en Classe Économique.

Les horaires des vols pour ce vol (QR936) seront les suivantes :

Départ de Doha le vendredi à 02h45 - Arrivée à Davao le vendredi à 20h50

Départ de Davao le vendredi à 22h20 - Arrivée à Doha le samedi à 03h15 (J+1)

M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Qatar Airways est fière d'étendre sa présence aux Philippines avec l’ouverture de cette troisième ligne dans ce beau pays. L'inclusion de Davao dans notre réseau mondial témoigne également de notre engagement en faveur de l'Extrême-Orient, un marché très important pour Qatar Airways. Avec 50 vols hebdomadaires à destination et en provenance des Philippines, nous sommes fiers de notre rôle de transporteur et de pouvoir faciliter les échanges commerciaux en reliant les entreprises internationales."

M. Rex A. Obcena, Directeur de l’Aéroport International de Davao, a déclaré : "L’Aéroport International de Davao est le principal aéroport desservant la ville et la région de Davao aux Philippines. C'est l'aéroport qui gère le plus de trafic sur l'île de Mindanao et l’un des plus importants des Philippines. Nous sommes impatients d’accueillir les passagers voyageant avec Qatar Airways sur les vols hebdomadaires proposés par la compagnie."





