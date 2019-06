Ryanair achète Malta Air

Article publié le 12 juin 2019 par David Dagouret

Le groupe irlandais a annoncé, le 11 juin, l'achat de la compagnie maltaise.

Ryanair a annoncé le 11 juin, qu'elle avait signé un accord pour l'achat de la compagnie maltaise, Malta Air. Ryanair transférera six appareils vers sa base à Malte. Cet investissement dans Malta Air permettra à Ryanair de renforcer sa présence déjà importante à Malte (3 millions de clients par an) et d’accéder aux marchés en dehors de l’UE (Afrique du Nord) depuis Malte. L’achèvement est prévu pour la fin juin, après quoi Ryanair Holding.

Michael O’Leary, PDG de Ryanair, a déclaré : "Ryanair est heureuse d’accueillir Malta Air au sein du groupe de compagnies aériennes Ryanair, qui comprend désormais Buzz (Pologne), Lauda (Autriche), Malta Air et Ryanair (Irlande). Malta Air arborera fièrement le nom et le drapeau maltais dans plus de 60 destinations en Europe et en Afrique du Nord, alors que nous cherchons à développer notre flotte, nos lignes, notre trafic et nos emplois basés à Malte au cours des trois prochaines années. Le partenariat continu de Ryanair avec l’Autorité Maltaise du Tourisme contribuera à concrétiser la vision du Premier ministre Muscat et du ministre Mizzi d’établir des connexions toute l’année aux quatre coins de l’Europe, ce qui favorisera une augmentation du tourisme, des entreprises et des emplois à Malte. Ryanair apprécie l’expertise de la Direction de l’Aviation Civile Maltaise (CAD) dans l’octroi de licences à Malta Air pour l’exploitation de l’appareil B737. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec les autorités maltaises au cours des années à venir, en espérant pouvoir ajouter plus de 50 autres appareils au registre maltais."

Le ministre maltais du Tourisme, Konrad Mizzi, a déclaré : "La relation entre Ryanair et Malte a évolué pour devenir une collaboration fructueuse. Nous nous félicitons de l’engagement pris par Ryanair d’exploiter et de développer une compagnie aérienne à part entière basée à Malte, qui contribuera dans une large mesure au développement du pays."

