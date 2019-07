Ryanair célèbre ses 20 ans d'opérations à Dinard

Article publié le 30 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie low-cost irlandaise a lancé ses opérations en 1999 depuis l'aéroport de Dinard.

Ryanair a annoncé le 28 juin dernier, l'anniversaire des 20 ans d’opérations à l’aéroport de Dinard. La compagnie low-cost irlandaise a transporté plus de 2 millions de clients depuis que son arrivée à Dinard en 1999.

Les clients dinardais peuvent voyager sur deux lignes, vers East Midlands (pour l’été 2019) et Londres Stansted (jusqu’en mars 2020).

Hélène Bégasse de Ryanair, a déclaré : "Ryanair est heureuse de célébrer 20 ans d’opérations à Dinard, où nous avons transporté plus de 2 millions de clients depuis 1999. Les clients dinardais et les visiteurs peuvent désormais réserver leurs vacances sur deux lignes vers East Midlands (pour l’été 2019) et Londres Stansted (jusqu’en mars 2020). Pour célébrer cet anniversaire nous avons lancé une offre spéciale avec des tarifs à partir de 17,99 €, pour voyager en juillet et disponibles à la réservation jusqu’à dimanche minuit (30 juin). Puisque ces tarifs bas incroyables seront rapidement happés, nous enjoignons les clients à se connecter sur www.ryanair.com afin d’en profiter."

Gilles TELLIER, directeur des aéroports de Rennes et Dinard, a déclaré : "Nous sommes très heureux aujourd’hui de pouvoir fêter les 20 ans de la compagnie Ryanair sur l’aéroport de Dinard. Ryanair a été pionnier en France en 1999 en ouvrant une de leur première ligne, Dinard-Londres. La compagnie représente aujourd’hui 8 millions de sièges sur l’ensemble du réseau Vinci Airports, qui gère l’aéroport de Dinard au côté de la CCI d’Ille et Vilaine. On se félicite de la fidélité de Ryanair et de l’opportunité que cela donne aux habitants de Dinard, Saint-Malo, Pleurtuit mais plus largement de la région Bretagne."

