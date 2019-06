Tarom choisit l'ATR 72-600 pour renouveler sa flotte régionale

Article publié le 26 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie roumaine intégrera neuf nouveaux ATR 72-600 à sa flotte.

Tarom, la compagnie aérienne nationale roumaine, intégrera à sa flotte neuf nouveaux ATR 72-600. Les ATR 72-600 seront fournis par NAC, société de leasing d'avions régionaux. Les livraisons commenceront en octobre 2019 pour s'étendre jusqu'en 2020.

La compagnie nationale roumaine exploite une flotte de 25 avions, dont sept ATR 42-500 et deux ATR 72-500, qui doivent maintenant être remplacés par les neuf ATR 72-600 annoncés.

Madalina Mezei, PDG de Tarom, a déclaré : "nous avons choisi l’ATR après un examen exhaustif des produits concurrents. Les ATR 72-600 ont prouvé qu’ils sont les meilleurs appareils pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière d'efficacité, de modernité technologique et de responsabilité environnementale. Grâce à ces appareils, nous pourrons développer de nouvelles liaisons, augmenter les fréquences et le nombre de sièges proposés, tout en offrant un confort optimal et les technologies les plus récentes sur notre réseau intérieur."

Martin Møller, Président de Nordic Aviation Capital (NAC) a déclaré : "nous sommes très fiers d'accueillir Tarom parmi nos clients. ous sommes certains que les ATR 72-600 garantiront l'efficacité de leur réseau pendant de nombreuses années. Nous remercions Tarom pour la confiance qu'ils ont accordée à NAC et nous nous réjouissons à l'idée de consolider ce partenariat dans les années à venir."

Stefano Bortoli, Président Exécutif d’ATR, a déclaré : "Tarom est l’un des opérateurs d’ATR les plus expérimentés d’Europe. Nous sommes fiers de voir ce client de longue date renouveler son partenariat avec l’ATR 72-600, l’appareil régional qui présente les meilleures performances environnementales. Tarom a fait son choix après une évaluation approfondie. En choisissant l'ATR 72-600, ils ont opté pour davantage d'efficacité, de souplesse et de capacité, pour des bénéfices à long terme".





