Un Piper L-4H de 1943 à l'anniversaire du débarquement

Article publié le 4 juin 2019 par David Dagouret

Un Piper L-4H d’Espace Air Passion retourne au-dessus des plages de Normandie pour le 75e anniversaire du débarquement.

Le centre aéronautique "Espace Air Passion" a annoncé qu'il participera au 75e anniversaire du débarquement. Ils participeront avec un Piper L-4H à un rassemblement d’avions légers "L-birds" ayant pris part au débarquement et à la libération du Pays en 1944.

Cette manifestation organisée par l’association normande "L-birds back to Normandy" rassemblera du 6 au 9 juin 2019 plus de 60 appareils dans leurs livrées d’époque venus de nombreux pays européens et des États-Unis.

Au programme, défilé aérien le 7 juin au-dessus des plages du débarquement, et expositions statiques le 8 juin sur l’aérodrome de Saint André de l’Eure (27) et le 9 juin sur l’aérodrome de Lessay (50) spécialement réouvert pour l’occasion.

Le Piper L-4H d’Espace Air Passion porte les marques N°43-30240. Il a été construit en décembre 1943, et est arrivé sur une plage de Normandie en juin 1944, à bord d’une péniche de débarquement. Une fois remonté, il a suivi l’armée du Général Patton jusqu’à l’aérodrome d’Avrillé, près d’Angers où il a été abandonné, en panne, avec quatre autres appareils. A la fin du conflit, les cinq Piper ont été réparés par l’aéro-club de l’Ouest qui a pu reprendre ses activités. Ils ont ainsi été utilisé pendant plus de 35 ans, avant d’être mis en vente. La ville d’Angers en a acheté un pour le confier au Groupement de Préservation Aéronautique (GPPA), association qui gère aujourd’hui Espace Air Passion. L’avion a alors retrouvé ses couleurs, cocardes et bandes noires et blanches de l’opération "Overlord".

Le Piper L-4H d’Espace Air Passion a 11 672 heures de vol à ce jour.

Liens commerciaux

Sur le même sujet