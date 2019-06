Virgin Atlantic signe un contrat avec AFI KLM E&M

Article publié le 14 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie britannique a signé un contrat avec AFI KLM E&M pour assurer le support équipements de sa flotte A350-1000. pour le support de ses équipements A350-1000.

AFI KLM E&M et Virgin Atlantic ont signé un accord portant sur le support équipements de la nouvelle flotte A350-1000 de la compagnie, composée de douze appareils, dont un premier exemplaire lui sera livré dès cet été. Il s'agit d'un contrat de support à l'heure de vol, incluant les réparations, l'accès à un pool de pièces de rechange et la mise à disposition d'un stock local d'équipements (Main Base Kit, MBK) à Londres.



Phil Wardlaw, Directeur Engineering & Maintenance de Virgin Atlantic a déclaré : "nous nous réjouissons de renforcer nos relations avec AFI KLM E&M, dont nous apprécions l'expertise et la flexibilité de service depuis 20 ans. En outre, nous savons qu'AFI KLM E&M a déjà une expérience prouvée dans le support de ce nouveau produit. Un plus qui nous a aidés dans notre prise de décision".



Fabrice Defrance, Directeur Commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "nous sommes très satisfaits de constater que les opérateurs d'Airbus A350 sont de plus en plus nombreux à faire appel à nos services. Avec ce nouveau partenariat, nous consolidons non seulement notre relation de confiance avec Virgin Atlantic Airways mais également notre positionnement sur un segment de marché en pleine croissance".





