Vueling Airlines renouvelle l'intérieur de ses avions

Article publié le 15 juin 2019 par David Dagouret

La compagnie low-cost a annoncé qu'elle renouvelait les cabines de ses avions dans le cadre de son projet stratégique intitulé "Vueling For You".

Vueling Airlines a annoncé qu'elle poursuivait la modernisation des cabines de ses avions. Ce renouvellement de l'intérieur des appareils est mise en oeuvre dans le cadre de son projet stratégique intitulé "Vueling For You", de 2017 à 2019.

Tous les sièges ont été remplacés par des modèles Slim Seats SL350 de Recaro. des prises USB ont été installées sur tous les sièges ainsi que des prises 220 volts sur les quatre premières rangées (Space One et Space Plus).

Vueling a également annoncé qu'une des priorités de la compagnie était le renouvellement progressif de sa flotte, entièrement composée d’appareils de la famille Airbus A320. La compagnie aérienne continue d’incorporer des modèles d'Airbus A320neo à sa flotte. Le premier avion A320neo a été incorporé à la flotte de Vueling Airlines en septembre 2018. D’ici l’été, la compagnie aérienne disposera de 17 modèles.

Calum Laming, Directeur Client Vueling Airlines a déclaré : "l'amélioration constante de la satisfaction de nos clients est une priorité absolue pour nous, c'est l'objectif que nous poursuivons chaque jour et la raison qui motive nos décisions. Dans notre feuille de route, l'objectif reste clair et ferme : nous voulons devenir, en 2023, la compagnie aérienne de référence en Europe avec la meilleure expérience client dans le segment du low-cost."





Liens commerciaux

Sur le même sujet