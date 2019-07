737 Max : Boeing débloque 100 millions de dollars pour les proches des victimes

Article publié le 4 juillet 2019 par David Dagouret

Le constructeur américain s’est engagé à verser 100 millions de dollars aux familles et aux communautés touchées par les accidents des vols 610 de Lion Air et 302 d’Ethiopian Airlines.

Boeing a annoncé la création d’un fonds de 100 millions de dollars pour répondre aux besoins des familles et des communautés meurtries par les tragiques accidents des vols 610 de Lion Air et 302 d’Ethiopian Airlines, tous les deux opérés en B737 Max.

Boeing œuvrera localement en partenariat avec les autorités et des organisations sans but lucratif pour répondre de façon optimale aux besoins des familles des victimes. Cet investissement initial s’échelonnera sur plusieurs années.

Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Tous les employés de Boeing sont dévastés par les pertes tragiques en vies humaines provoquées par ces deux accidents. Ces pertes continueront de peser lourdement sur nos cœurs et de meurtrir nos esprits pendant de nombreuses années. Nous présentons à nouveau nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont péri à bord de ces avions, et nous espérons que cette première initiative pourra leur apporter un peu de réconfort. Nous savons que chaque passager qui prend place à bord de l’un de nos avions nous accorde sa confiance. Nous mettons tout en œuvre pour recouvrer la confiance de nos clients et des voyageurs du monde entier au cours des mois à venir. "





