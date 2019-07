Aer Lingus lance un vol à destination de Minneapolis

Article publié le 12 juillet 2019 par David Dagouret

Le 1er juillet 2019, Aer Lingus a inauguré son premier vol en direction de Minneapolis-St. Paul (Minnesota) depuis l'aéroport de Dublin. Le vol EI089 était opéré par un Boeing 757 dénommé Saint Odhrán. Cette nouvelle liaison est opérée six fois par semaine et deviendra quotidienne à partir du mois d’août.

Minneapolis-St. Paul est la 14ème destination transatlantique desservie par Aer Lingus depuis Dublin.

sean Doyle, CEO d'Aer Lingus, a déclaré : "Nous sommes ravis de débuter le premier vol direct entre l’Irlande et Minneapolis-St Paul, dans l’État du Minnesota. La région de Minneapolis-St Paul offre un grand intérêt à Aer Lingus, en particulier en termes de correspondances disponibles pour nos passagers en provenance d’Europe et du Royaume-Uni ainsi que pour les passagers voyageant depuis l’Amérique du Nord vers l’Europe. En tant que destination, Minneapolis est idéale aussi bien pour les affaires que pour les loisirs et nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes prêts pour un été animé."

Brian Ryks, le directeur exécutif et CEO de la Metropolitan Airports Commission a déclaré : "La Metropolitan Airports Commission (MAC) est ravie d’accueillir Aer Lingus à l’aéroport de Minneapolis-Saint Paul (MSP). Il s’agit de notre premier vol direct sans escale vers Dublin depuis MSP, donc ce jour est historique pour nous. Nous nous attendons à ce que cette liaison rencontre un grand succès aussi bien auprès des voyageurs d’affaires que loisirs."

