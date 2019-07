Air Canada a lancé sa ligne entre Bordeaux et Montréal

Article publié le 6 juillet 2019 par David Dagouret

Le 04 juillet dernier, la compagnie canadienne a lancé pour la première fois sa liaison entre Bordeaux et Montréal qui sera opérée par Air Canada Rouge.

Air Canada a lancé sa nouvelle liaison entre Bordeaux et Montréal. Le vol AC1908 a atterri pour la première fois à l'aéroport de Bordeaux, le 04 juillet dernier. Il s'agit d'un nouveau service saisonnier sans escale entre ces deux villes et la cinquième destination en France.

Le vol entre Bordeaux et Montréal sera desservie à raison de trois vols par semaine du 04 juillet au 8 septembre 2019. Cette liaison est assurée par Air Canada Rouge en Boeing 767-300ER configuré en deux classes (Economique privilège et Economique).

Les horaires des vols seront les suivants :

AC1908 départ de Montréal à 20h00, arrivée à Bordeaux à 8 h 50 (+ 1 jour) le mercredi, jeudi et samedi

AC1909 départ de Bordeaux à 10h25, arrivée à Montréal à 12h22 le jeudi, vendredi et dimanche

Mark Galardo, Vice-président – Planification du réseau d’Air Canada a déclaré : "Seul transporteur réseau à proposer un service transatlantique sans escale à destination de Bordeaux, Air Canada renforce sa position concurrentielle sur le marché français avec l’ajout de cette cinquième destination dans l’Hexagone. Nos trois vols hebdomadaires entre Bordeaux et Montréal permettent à nos passagers au départ de l’ouest de la France de découvrir le Canada et Montréal, et procurent aux voyageurs depuis le Canada un accès unique à la fameuse région viticole et au populaire marché de la Nouvelle-Aquitaine. En plus de jouer un rôle particulier en reliant le Canada à de nombreuses collectivités francophones partout dans le monde, notre plaque tournante de Montréal est de plus en plus prisée des voyageurs américains qui apprécient les correspondances optimales d’Air Canada pour des destinations internationales."

Philippe Rainville, président-directeur général d’Aéroports de Montréal a déclaré : "Nous sommes très heureux qu’Air Canada, notre grand partenaire, améliore ses services aériens au départ de Montréal en proposant cette destination très prisée des Québécois. La liaison Montréal-Bordeaux offrira un accès direct supplémentaire vers cette magnifique région du sud-ouest de la France, où découvertes et plaisirs gourmands seront au menu des voyageurs."





