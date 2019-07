Air Sénégal lance des vols vers Ouagadougou et Niamey

Article publié le 8 juillet 2019 par David Dagouret

La compagnie aérienne sénégalaise poursuit son développement avec deux nouvelles routes en Afrique de l’ouest.

La compagnie aérienne Air Sénégal a annocé l'ouverture de deux nouvelles routes au départ de l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar.



Depuis le 1er juillet, Ouagadougou (Burkina Faso) est desservie à raison de 6 vols par semaine (tous les jours sauf le dimanche) en Airbus A319 bi-classes (12 sièges en classe affaires et 108 sièges en classe économique).



Quant à Niamey, la capitale du Niger, elle est désormais reliée à Dakar grâce à trois vols hebdomadaires, les lundis, mercredis et vendredis, toujours en Airbus A319 configuré en bi-classes.



Ibrahima Kane, Directeur Général d’Air Sénégal a déclaré : "Nous grandissons de jour en jour en élargissant non seulement notre flotte mais également le nombre de destinations de notre réseau. Cette expansion confirme le positionnement d’Air Sénégal en tant que l’une des compagnies leaders en termes de transport aérien en Afrique de l’Ouest."





Liens commerciaux

Sur le même sujet