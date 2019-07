Airbus et l’OCCAR signent un nouveau contrat de soutien global pour l’A400M

Article publié le 4 juillet 2019 par David Dagouret

Ce contrat, signé le 1er juillet dernier, prévoit la fourniture d’un ensemble de services communs.

Airbus a signé le nouveau contrat de soutien global A400M (Global Support Step 2) avec l’OCCAR, Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, qui gère le programme multinational pour le compte des nations clientes de lancement : Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Turquie, Belgique et Luxembourg. Premier contrat de soutien regroupant tous les pays participant au programme A400M, il remplace l’accord Global Support Step 1 signé en 2016 pour le compte de la France, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Ce contrat prévoit la fourniture d’un ensemble de services communs utilisant des ressources partagées. Il propose une gamme complète de services sur mesure, adaptés aux besoins des clients de l’A400M, allant du soutien au sol à l’aptitude au vol, en passant par la maintenance et le soutien matériel.

Ce contrat établit un nouveau cadre de partenariat reposant sur la mutualisation et le partage, qui donne aux industriels et aux opérateurs la possibilité d’explorer de nouvelles formes de collaboration, ainsi que de nouveaux concepts et services. La modularité des services permet de proposer des solutions sur mesure en réponse à des exigences opérationnelles spécifiques.

La mutualisation et le partage des ressources gérés par Airbus entraînera une réduction sensible des coûts pour les clients de l’A400M, tout en garantissant un excellent niveau de service.

Cette nouvelle phase du contrat de soutien A400M assure jusqu’en 2023 la fourniture de services à un plus grand nombre de nations exploitant l’appareil. La Turquie, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg ont ainsi rejoint la France, le Royaume-Uni et l’Espagne, qui faisaient déjà partie de la première phase.

Alberto Gutiérrez, Head of Military Aircraft au sein d’Airbus Defence and Space a déclaré : "Ce contrat de service nous permet de développer avec nos clients des solutions innovantes jusqu’ici inédites dans un programme militaire. Après la signature de l’amendement au contrat par les nations clientes, il s’agit d’un nouveau signal clair qui démontre qu’ensemble, nous assurons l’avenir de l’A400M."

Gary Palmer, Directeur du programme A400M au sein de l’OCCAR, a déclaré : "Le contrat A400M Global Support propose plus de 40 types de prestations à combiner et une gamme complète de services allant du soutien au sol à l’aptitude au vol, en passant par la maintenance et le soutien matériel. Avec ce model collaboratif, plus il y a de nations participantes, plus les services deviennent efficaces et avantageux pour les clients."

